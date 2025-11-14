Trabalhador morre em acidente com trator em Grama

Um trabalhador rural morreu após ter as pernas decepadas por um trator, em São Sebastião da Grama, na terça-feira, dia 11. A vítima foi identificada como Valdecir da Silva, de 52 anos. Segundo reportagem publicada pelo portal G1, no Boletim de Ocorrência registrado consta que Valdecir trabalhava durante a manhã na lavoura de uma fazenda de café quando aconteceu o acidente.

Testemunhas contaram que ouviram um barulho e, em seguida, encontraram o homem entre o trator e o tanque do veículo com as pernas decepadas. Os colegas de trabalho ainda informaram que socorreram Valdecir até o Pronto Socorro da cidade. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, a vítima chegou consciente ao hospital e precisou ser transferida para São João da Boa Vista, onde não resistiu. A Polícia Civil investiga a morte.

O corpo de Valdecir foi sepultado na quarta-feira, dia 12, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.