Um trabalhador rural morreu após ter as pernas decepadas por um trator, em São Sebastião da Grama, na terça-feira, dia 11. A vítima foi identificada como Valdecir da Silva, de 52 anos. Segundo reportagem publicada pelo portal G1, no Boletim de Ocorrência registrado consta que Valdecir trabalhava durante a manhã na lavoura de uma fazenda de café quando aconteceu o acidente.
Testemunhas contaram que ouviram um barulho e, em seguida, encontraram o homem entre o trator e o tanque do veículo com as pernas decepadas. Os colegas de trabalho ainda informaram que socorreram Valdecir até o Pronto Socorro da cidade. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, a vítima chegou consciente ao hospital e precisou ser transferida para São João da Boa Vista, onde não resistiu. A Polícia Civil investiga a morte.
O corpo de Valdecir foi sepultado na quarta-feira, dia 12, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.
Trabalhador morre em acidente com trator em Grama
Um trabalhador rural morreu após ter as pernas decepadas por um trator, em São Sebastião da Grama, na terça-feira, dia 11. A vítima foi identificada como Valdecir da Silva, de 52 anos. Segundo reportagem publicada pelo portal G1, no Boletim de Ocorrência registrado consta que Valdecir trabalhava durante a manhã na lavoura de uma fazenda de café quando aconteceu o acidente.