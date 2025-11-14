Em Casa Branca, homem é preso por tráfico

Na noite de domingo, dia 9, a Polícia Militar prendeu um homem por tráfico de entorpecentes no Pátio da Fepasa, no Cidade Jardim I, em Casa Branca.

Durante operação conjunta de patrulhamento, em área já conhecida pela prática de tráfico, os policiais avistaram um indivíduo em atitude suspeita. Ao perceber a presença da equipe, o homem fugiu e deixou cair uma sacola, que foi localizada logo em seguida.

Dentro da sacola, os policiais encontraram 41 eppendorfs (pinos) de cocaína, totalizando 41 gramas da droga. O suspeito foi detido e algemado, sendo encaminhado ao pronto atendimento para exame médico e, posteriormente, ao Plantão Policial de Casa Branca, onde a prisão em flagrante foi ratificada pelo delegado de plantão.