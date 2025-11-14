Corrida Outubro Rosa em Casa Branca foi um sucesso

A 5ª Corrida Outubro Rosa realizada no dia 26 de outubro, em Casa Branca, reuniu 230 atletas que além de participarem da prova, também contribuíram para uma ação social. O evento, uniu a prática esportiva à conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama, teve um percurso de 5 quilômetros e arrecadou R$ 6.300,00 para a Associação de Combate ao Câncer de Casa Branca.

Segundo os organizadores, entre os homens, o vencedor foi Noel Cunha de Jesus, com Luís Fernando Tristão Mendonça em segundo lugar, Miguel Magdaleno na terceira colocação, Leandro Ribeiro de Novaes, em quarto lugar e Davi Saraiva Neto, em quinto.

Já entre as mulheres, a vencedora foi Rafaela Feriani de Paula, seguida por Joana Eliene Motta, Maria Eduarda Baptista em terceiro, Ana Flávia Bellomi Alves Varotti na quarta posição e Aline Maiara Tortelo, como quinta colocada.

Houve distribuição de prêmio em dinheiro, com o 1º lugar recebendo R$ 1 mil, o 2º lugar ganhando R$ 500,00 o terceiro colocado premiado com R$ 250,00, o quarto levando R$ 100,00 e o quinto lugar, R$ 50,00.

A organização agradeceu a participação dos atletas e a colaboração dos voluntários, adiantando que em 2026 haverá mais uma edição da corrida.

Fotos: Divulgação