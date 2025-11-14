Campeões de team penning

A primeira prova Amigos do Team Penning foi realizada entres os dias 24 e 25 de outubro, em São João da Boa Vista, no recinto de exposições da Eapic. A competição foi realizada pela Associação Brasileira de Team Penning e prefeitura de São João da Boa Vista. O trio formado por Rafael Camargo Ribeiro, Miguel Bruno e Marcelo Janotto foi campeão na categoria mirim.