Campeões de team penning

A primeira prova Amigos do Team Penning foi realizada entres os dias 24 e 25 de outubro, em São João da Boa Vista, no recinto de exposições da Eapic. A competição foi realizada pela Associação Brasileira de Team Penning e prefeitura de São João da Boa Vista. O trio formado por Rafael Camargo Ribeiro, Miguel Bruno e Marcelo Janotto foi campeão na categoria mirim.
Últimos artigos
Polícia prende homem por violência doméstica
Na tarde de quarta-feira, dia 12, a Polícia Militar atendeu a uma ocorrência de violência doméstica na Cohab, em Vargem Grande do Sul. A equipe foi acionada via Central de Operações da PM (Copom) após denúncia de discussão entre um...
Concurso da Polícia Penal de SP oferece 1,1 mil vagas
A Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) abriu o concurso da Polícia Penal de São Paulo. O processo visa o provimento de 1,1 mil cargos de policial penal para o sexo masculino. O cargo exige nível superior de escolaridade. As...
Ameaçou moradores com faca e foi pego pela PM
A Polícia Militar deteve um homem por porte de arma branca na Vila Santa Terezinha, na manhã da quarta-feira, dia 12. Informações divulgadas pela PM dão conta que a equipe foi acionada via Central de Operações após denúncias de que...