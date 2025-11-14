Futsal se classifica para as quartas de final em Campinas

A equipe Sub 16 de futsal de Vargem Grande do Sul sofreu sua primeira derrota, no último dia 7, na 42ª Copa Campinas de Futsal, realizada pela Liga Campineira de Futsal. Mesmo com o resultado negativo, o time se classificou em primeiro lugar no grupo e em segundo na classificação geral, passando diretamente para as quartas de final do torneio.

A partida do dia 7 foi disputada em Paulínia, contra o Catadão FC. O time de Vargem foi superado por 2 a 1, em uma partida em que o goleiro de Vargem, Luís Gustavo, foi um dos destaques. O gol vargengrandense foi marcado por Miguel Canela, que encerrou a fase de classificação do campeonato na terceira colocação na disputa pela artilharia, com 10 gols marcados. O líder tem 12 gols e o segundo colocado, 11 gols marcados no torneio.

Para a partida do dia 7, o time de Vargem foi composto pelo goleiro Luiz Gustavo, além dos jogadores Breno, Bruno, Cristopher, Fabrício, Gabriel Lima, Luis Otávio, Mateus, Miguel Canela, Rafael Betti e Chanchecow. Os técnicos foram Binho e Fontão.

Próximos jogos

De acordo com o regulamento da Copa Campinas de Futsal, os primeiros e segundos colocados dos dois grupos da competição avançam diretamente para as quartas de final. Os terceiros, quartos, quintos, e sextos colocados dos grupos jogam as oitavas de final para decidir quem irá para a fase seguinte.

Assim, como Vargem liderou seu grupo e ficou em segundo lugar na colocação geral, avançou para as quartas de final e agora precisa esperar a definição das oitavas de final para conhecer o seu oponente. Os próximos jogos, todos eliminatórios, serão disputados em Campinas.