Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos da semana

Faleceu Benedita Trindade Domingos Missão, aos 81 anos de idade, no dia 19 de setembro. Deixou os filhos Aparecida, Neusa e Mauro; nora; genro e netos. Seu sepultamento foi realizado no dia 19, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Silvana Cristina da Silva Oliveira, aos 66 anos de idade, no dia 24 de setembro. Residia no Jd. Primavera; deixou marido. Seu sepultamento foi realizado no dia 24, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Antônio Rodrigues da Costa, o Toninho Pateta, aos 67 anos de idade, no dia 24 de setembro. Residia no Jd. Novo Mundo; deixou a esposa Maria Benedita Campos da Costa; os filhos César e Fernando; nora; neta e irmãos. Seu sepultamento foi realizado no dia 25, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Ronaldo Aparecido Cristensen Alves, aos 50 anos de idade, no dia 25 de setembro. Residia no Jardim Paraíso II, deixa os pais Maria Aparecida e Benedito Alves; a esposa Joselaine; os filhos Lucas, João Pedro, Pedro, Ana Clara, Ana Lívia e Luís Otávio. Seu sepultamento foi realizado no dia 25, no Cemitério Parque das Acácias.

Falecimentos em São Sebastião da Grama

Faleceu Alzerinda Rosa Passoni, aos 80 anos de idade, no dia 19 de setembro. Deixou marido; filhos; nora e netos. Seu sepultamento foi realizado no dia 19, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Flávia de Vasconcellos Manzoni, aos 101 anos de idade, no dia 21 de setembro. Deixou os filhos o médico pediatra César Manzoni e Norma Aparecida Manzoni; a nora Maria Assunta; o genro Rui Andrade; os netos César Eduardo, Marília, Alcides, Daniel e Rui Andrade Júnior; e os bisnetos Matheus, Gabriel, Beatriz e Luigi. Seu sepultamento foi realizado no dia 21, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Robson Silvestre dos Santos, aos 41 anos de idade, no dia 23 de setembro. Seu sepultamento foi realizado no dia 23, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Falecimento em Itobi

Faleceu Antônio Merlin Filho, aos 79 anos de idade, no dia 23 de setembro. Deixou os filhos Valéria, Agnaldo, Rita e Isabel; nora; genros; netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 24, no Cemitério Municipal de Itobi.