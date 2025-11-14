Polícia prende homem por violência doméstica

Na tarde de quarta-feira, dia 12, a Polícia Militar atendeu a uma ocorrência de violência doméstica na Cohab, em Vargem Grande do Sul.

A equipe foi acionada via Central de Operações da PM (Copom) após denúncia de discussão entre um casal e ameaça psicológica contra a vítima. No local, foi constatado que havia uma medida protetiva em vigor contra o autor, que se encontrava na residência da vítima, em descumprimento à determinação judicial.

Os policiais deram voz de prisão em flagrante ao homem e as partes foram conduzidas ao hospital para exame de corpo de delito. Em seguida, foram à Delegacia de Polícia Civil, onde a prisão foi ratificada pelo delegado de plantão. O autor permaneceu detido à disposição da Justiça.