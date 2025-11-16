Cliente Sicredi de Grama foi contemplado em sorteio

A campanha União Solidária, uma iniciativa do Dexis Instituto com o apoio da cooperativa de crédito Sicredi Dexis e do Instituto Cocamar, continua a transformar vidas e a premiar participantes. Em um evento na última sexta-feira, dia 31, na agência da cidade de São Sebastião da Grama da Sicredi Dexis, Paulo Cerri Ferrucio foi o feliz contemplado do mês, levando para casa uma Alexa.

Durante o encontro, o Lar dos Idosos ‘Dr. Antônio Anadão’ recebeu um prêmio de R$ 1 mil por ter sido a entidade responsável pela venda do cupom premiado da Alexa. O presidente da cooperativa, Wellington Ferreira, enviou cartas enaltecendo o trabalho realizado pela instituição.

Nesta edição da campanha União Solidária, um total de 27 prêmios estão sendo distribuídos, incluindo 9 iPhones, 9 Alexas, 3 patinetes elétricos, 3 motocicletas e, como grande destaque final, em 29 de novembro, com o sorteio de três carros.

Para participar dos sorteios, é necessário adquirir um cupom no valor de R$ 10 junto às entidades participantes e cadastrá-los no site: campanhauniaosolidaria.com.br.

“É importante destacar que 100% do valor arrecadado com a venda dos cupons permanece com as entidades, pois todos os prêmios foram adquiridos com recursos dos apoiadores da Campanha, que também arcam com os impostos. Além disso, o Dexis Instituto oferece suporte às entidades selecionadas para a correta aplicação dos recursos e a prestação de contas”, explica Gisely Almeida, gestora do Dexis Instituto e assessora de Desenvolvimento do Cooperativismo da Sicredi Dexis.