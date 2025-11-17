Novos padres tomarão posse em Vargem Grande

A Diocese de São João da Boa Vista anunciou as datas dos Ritos de Posse Canônica dos padres que assumirão paróquias em Vargem Grande do Sul. As celebrações serão presididas por Dom Eugênio Barbosa Martins, bispo diocesano.

Nesta segunda-feira, dia 17, às 19h30, será a cerimônia de posse do padre Paulo Sérgio de Souza, como pároco da paróquia de Nossa Senhora Aparecida e do padre Agnaldo José dos Santos como vigário da mesma paróquia.

Já no dia 19, quarta-feira, às 19h30, na igreja de Santa Luzia, será celebrada a posse do padre Agnaldo como pároco da paróquia de Santa Luzia e São João Paulo II, e do padre Paulo Sérgio, como vigário paroquial.

