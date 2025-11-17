Troféu Turíbio dos Santos homenageará personalidades no Mês da Consciência Negra

Evento celebra trajetórias inspiradoras e reforça a valorização da diversidade e da memória cultural da cidade

Como parte das celebrações do Mês da Consciência Negra, será realizada na próxima quarta-feira, 19 de novembro, a cerimônia de entrega do 3º Troféu Turíbio dos Santos, no Espaço Mais Cultura, localizado na Rua Maria Gabon Strazza, nº 100, no Jardim Paulista. O evento está marcado para às 19h30 e reunirá autoridades, familiares e membros da comunidade para homenagear cidadãos que contribuem para o fortalecimento da representatividade negra e para a valorização da história local.

A entrega do troféu antecede o Dia da Consciência Negra, celebrado anualmente em 20 de novembro, data que marca a morte de Zumbi dos Palmares, em 1695. O líder quilombola tornou-se símbolo da resistência contra a escravidão e da luta pela liberdade do povo negro no Brasil. Em Vargem Grande do Sul, a data é lembrada com uma programação especial voltada à valorização da cultura afro-brasileira e à promoção da igualdade racial.

O Troféu Turíbio dos Santos leva o nome de uma liderança política do município: o senhor Turíbio dos Santos, primeiro negro eleito para a Câmara Municipal de Vargem Grande do Sul, na década de 1950. Ao longo de quatro mandatos, Turíbio destacou-se pelo engajamento em causas sociais e pela defesa dos direitos da população vargengrandense, tornando-se um símbolo de representatividade política e cidadania.

Nesta terceira edição, serão homenageados Antônio Carlos de Andrade, Cristina Aparecida Marcelino Santa Maria, Diego Roberto Bernardes, Luís Carlos Prates, Maria Aparecida Sinha, Tereza Manoel Jorge Marcondes e Clebson Richard Alves. Cada um deles será reconhecido por suas contribuições à comunidade e por trajetórias que inspiram novas gerações a valorizar a diversidade e o legado cultural afrodescendente.

Instituído oficialmente no Calendário Cultural de Vargem Grande do Sul pela Lei nº 118/2021, de 3 de dezembro de 2021, o Troféu Turíbio dos Santos tem se consolidado como um dos principais instrumentos de valorização da história e da memória da população negra no município. A iniciativa reflete o compromisso da cidade com o respeito à pluralidade e o fortalecimento de políticas públicas voltadas à igualdade racial.

A expectativa é que a celebração reúna representantes de diversos setores da sociedade e seja marcada por momentos de reconhecimento e emoção, reforçando o papel do prêmio como um importante espaço de celebração da identidade negra e da memória coletiva de Vargem Grande do Sul.