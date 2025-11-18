Acidente entre caminhão e caminhonete na estrada entre Vargem Grande e Grama

A colisão ocorreu na tarde desta terça-feira, 18 de novembro, às vítimas foram resgatadas das ferragens e levadas ao Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul

Um acidente registrado por volta das 14h30 desta tarde, na estrada que liga Vargem Grande do Sul a São Sebastião da Grama deixou dois grămenses feridos após a colisão frontal entre um caminhão e uma caminhonete. De acordo com informações obtidas pela Gazeta de Vargem Grande, o motorista do caminhão, que seguia de Guarulhos e acessava a via no sentido Grama/Vargem, perdeu os freios do veículo durante a chuva que caía no momento, resultando na batida.

Equipes do Samu, do Resgate de Vargem Grande do Sul e do Corpo de Bombeiros de São João da Boa Vista e a Polícia Militar foram acionadas e atenderam a ocorrência. Viaturas da Guarda Civil Municipal também estiveram no local para controlar o trânsito, que ficou parcialmente interrompido durante o atendimento, mas agora segue fluindo normalmente. Os dois ocupantes da caminhonete ficaram presos às ferragens, exigindo trabalho minucioso das equipes de resgate.

Após serem removidas, as vítimas, ambas conscientes, foram encaminhadas ao Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul para avaliação médica. O motorista do caminhão não precisou de atendimento e, apesar do susto, apresentava bom estado de saúde. Bombeiros que participaram da operação de resgate relataram que, diante da gravidade da colisão, o fato de todos terem sobrevivido poderia ser considerado “um verdadeiro milagre”. As causas do acidente deverão ser apuradas.

Fotos: Reportagem