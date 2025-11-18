Gente e Fatos

Casamento de Isadora Piconi e João Pedro Gomes da Costa

Uniram-se em matrimônio no dia 8 de novembro, na Igreja Nossa Senhora Aparecida, a engenheira aeronáutica Isadora Piconi de Andrade da Costa e o engenheiro agrônomo e produtor rural João Pedro Gomes da Costa, em cerimônia celebrada pelo Padre Antônio na Igreja N. Sra. Aparecida, que foi marcada por emoção e manifestações de carinho dos familiares e amigos.

A noiva é filha da professora Maria Ap. Piconi e João Batista de Andrade e o noivo é filho de Suzelene de Fátima Gomes da Costa e Tadeu Aparecido da Costa. Após a bênção nupcial, os convidados foram recepcionados no Espaço de Festas Celeiro, onde o clima de alegria e amor deu o tom da celebração, tendo o cantor Biré e o DJ Kevin animando a noite. O cerimonial ficou sob responsabilidade de Ivair e as fotos foram feitas por Feliza Fotografias