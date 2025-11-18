Painel: Melhorando a educação

Um requerimento de autoria do vereador Amarildo Guimarães de Figueiredo (Podemos), o conhecido Ratinho e aprovado pela maioria dos vereadores na última sessão de Câmara, pede ao prefeito Celso Ribeiro (Republicanos) informações sobre a possibilidade de firmar convênio entre o município e a iniciativa privada para aplicação de projeto bilíngue nas escolas municipais.

“A presente proposta tem como objetivo elevar a qualidade do ensino de língua inglesa e espanhol, por meio de uma atividade complementar ao ensino básico. Tal iniciativa visa proporcionar maior qualificação aos alunos”, diz a proposta do vereador.

O projeto, segundo ele, tem como foco o desenvolvimento integral do aluno da rede municipal, preparando-o melhor para os desafios da vida acadêmica e profissional. “A aprendizagem do inglês e espanhol, além de ampliar horizontes culturais, fortalece o currículo dos estudantes, contribuindo significativamente para sua inserção no mercado de trabalho”, afirma Ratinho.

A implementação de um projeto bilíngue nas escolas municipais seria aos sábados, no período das 8h às 12h.

Nesse modelo, a Prefeitura cederia o espaço escolar, enquanto as empresas parceiras seriam responsáveis pela contratação e remuneração dos profissionais que ministrariam as aulas. “Tal parceria público-privada representa uma alternativa viável e benéfica, que une esforços do poder público e da iniciativa privada em prol da melhoria da educação municipal e da formação cidadã e profissional dos alunos”, explica o vereador.

Para ele, a proposição tem como objetivo elevar a qualidade do ensino de língua inglesa oferecido na rede municipal, por meio de uma atividade complementar ao ensino básico.

A parceria proposta prevê que as aulas de inglês e espanhol sejam ministradas com foco em atividades lúdicas e interativas, que estimulem o interesse e a curiosidade das crianças pelo novo idioma, tornando o aprendizado mais dinâmico, prazeroso e eficaz.

“Tal proposta representa uma iniciativa inovadora e de baixo custo para o Município, que busca melhorar o ensino, promover a equidade e ampliar o acesso à educação de qualidade”, finaliza o vereador do Podemos.