Concessionária espera mais de 743 mil veículos durante o feriado prolongado

O Dia da Consciência Negra, feriado celebrado nesta quinta-feira, dia 20, deve intensificar o movimento nas rodovias da região de Vargem Grande do Sul, em especial as administradas pela Renovias. A concessionária estima que aproximadamente 743,5 mil veículos circulem em sua malha viária ao longo do feriado prolongado, entre quarta-feira, dia 19, e segunda-feira, dia 24. Para evitar imprevistos, a concessionária lembra que é fundamental que os motoristas planejem a viagem com antecedência, programem horários e adotem uma postura responsável ao volante.

Picos de trânsito

Na quarta-feira, saída para o feriado, o horário de pico deve ser registrado entre 16h e 20h no sentido norte (interior), assim como na quinta-feira, dia 20, das 8h às 13h. Para o retorno, a expectativa é de fluxo intenso de veículos no domingo, dia 23, entre 16h e 20h no sentido sul (São Paulo).

As equipes da concessionária estarão reforçadas e as viaturas posicionadas em locais estratégicos para atender qualquer emergência, 24 horas por dia. A Renovias conta com veículos de inspeção de tráfego e de apreensão de animais, ambulâncias, guinchos leves e pesados, caminhões-pipa e demais viaturas de apoio.

Checagem preventiva

Para uma viagem com segurança, a recomendação é que seja feita uma checagem do veículo antes de se pegar a estrada. “O motorista precisa planejar a viagem, verificar as condições do veículo, como pneus, freios, sistema de iluminação e níveis de óleo e água, além de escolher horários com menor fluxo. Reforçamos a importância de utilizar o cinto de segurança em todos os assentos, nunca manusear o celular enquanto dirigir e manter a distância do veículo que vai à frente. Em casos de chuvas fortes o pedido é para estacionar em bases da concessionária, do Policiamento Rodoviário, postos de serviço, e nunca no acostamento”, afirmou Alexandre Bueno da Silva, Coordenador de Operações da Renovias.

Acostamento

Ao longo desta semana e durante o feriado prolongado do Dia da Consciência Negra, a Renovias realiza ações com o objetivo de orientar sobre o risco de paradas não emergenciais no acostamento e – principalmente – como agir caso realmente seja necessária a utilização deste local.

Serão veiculadas mensagens de orientação nos painéis de mensagem variável (PMVs) instalados no km 117, sentido norte (interior) e no km 123, sentido sul (São Paulo), da Rodovia Governador Dr. Adhemar Pereira de Barros (SP-340), em Campinas.

Atendimento

O Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) está disponível 24 horas por dia aos clientes da Renovias. Para acioná-lo, basta ligar para o número 0800 055 9696 ou usar um dos telefones de emergência, implantados a cada quilômetro. Condições antecipadas do tráfego e dicas de segurança podem ser obtidas pelo site www.renovias.com.br.