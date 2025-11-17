Classificados

Últimos artigos
Coluna Momento Pet: Neném
Neném é o destaque da coluna Momento Pet. A gatinha foi adotada por Gláucio do Moto Táxi Smem. Neném chegou tem sete anos e é sem raça definida. Gláucio contou que a lembrança que tem da gatinha, foi de quando...
Em Busca de Si
Victória MazzariniCorre a cerveja nas veias frias, embriaga o peito atormentado. A brisa dança nas tardezinhas, leva consigo o meu fado.A conversa é mansa, meio vadia, mas guarda verdades caladas. Talvez te escondas na folia, ou busques tuas próprias estradas.A fumaça sobe, a taça esvazia, mistura...