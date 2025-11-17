Coluna Momento Pet: Neném

Neném é o destaque da coluna Momento Pet. A gatinha foi adotada por Gláucio do Moto Táxi Smem. Neném chegou tem sete anos e é sem raça definida.

Gláucio contou que a lembrança que tem da gatinha, foi de quando ela nasceu de outra gatinha que ele adotou da rua, quando ainda estava prenha.

“Os cuidados que tenho são com ração, água, vacinas e o mais importante a castração”, completou.

