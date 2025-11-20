Itobi intensifica combate à dengue

A prefeitura de Itobi, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, do Departamento de Vigilância em Saúde e do Departamento de Combate a Endemias vem realizando ações desde o início de novembro, para conscientizar sobre a importância do combate à dengue.

Foram afixados cartazes e distribuído materiais informativos sobre a dengue nos pontos comerciais do município. Também foram realizadas ações nas escolas municipais, com atividades educativas e distribuição de panfletos, além de visitas a pontos estratégicos da cidade.

Criadouros

A equipe de Endemias de Itobi realizou uma ação no cemitério municipal e identificou diversos vasos e recipientes com acúmulo de água, locais ideais para a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. Durante a vistoria, os agentes furaram os pratinhos e papéis que estavam retendo água.

