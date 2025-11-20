Itobi: inscrições para concurso terminam neste domingo, dia 23

As oportunidades são para formação de cadastro reserva e contemplam candidatos com nível médio e superior, oferecendo salários de até R$ 4.867,77.

Para candidatos com ensino superior completo, os cargos buscados são professor de educação infantil, com salário de R$ 4.867,77 e/ou R$ 27,04 h/aula, para uma jornada de 40 horas semanais. Os candidatos devem ter diploma de licenciatura em pedagogia. Há também para professor de educação especial, com os mesmos salários, para uma jornada de 30 h/aula de trabalho. Os candidatos deverão apresentar licenciatura em Educação Especial, mestrado ou doutorado em

Educação Especial, licenciatura em pedagogia com habilitação específica na área da necessidade

(Educação Especial), Licenciatura em Pedagogia ou Curso Normal Superior, com curso de especialização na área de Educação Especial.

Ainda para candidatos com ensino superior, o concurso abre oportunidade para assistente social escolar, para uma jornada de 30 horas semanais e vencimentos de R$ 2.922,89. É necessário formação em superior em assistência social. Por fim, há vagas de cadastro reserva para psicólogo escolar, com salário de R$ 2.922,89, para 40 horas semanais e é necessário formação em psicologia.

Ensino médio

Para candidatos com ensino médio completo, os salários são de R$ 1.559,49 para 40 horas semanais. Os cargos oferecidos são agente de organização escolar, monitor e agente de desenvolvimento infantil.

Benefícios

Além dos salários, os cargos oferecem ainda auxílio-alimentação no valor de R$ 1 mil.

Inscrições

Para os candidatos que visam vagas com ensino superior completo, o valor da inscrição é de R$ 27,50. Já para quem busca as vagas de ensino médio completo, o valor é R$ 22,50. Os interessados devem se inscrever até as 23h59 deste domingo, dia 23, pelo site https://portal.institutoibepp.com.br/