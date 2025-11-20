Dia da Consciência Negra: um momento de reflexão

O Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, é uma data dedicada à valorização da cultura afro-brasileira e à reflexão sobre as lutas históricas da população negra. Mais que lembrar Zumbi dos Palmares, o feriado convida a sociedade a reconhecer desigualdades persistentes e a fortalecer ações em defesa da igualdade racial.

Em Vargem Grande do Sul, este é o segundo ano em que o município mantém oficialmente o feriado, reafirmando seu compromisso com iniciativas que incentivam respeito, diversidade e inclusão. Todos os prédios públicos municipais estarão fechados em função da data, e na sexta-feira será ponto facultativo. Já o SAE e o DSUR manterão equipes de pronto aviso para atendimentos necessários.

Além disso, apenas os serviços essenciais funcionarão normalmente, como o PPA e a Guarda Municipal, que permanecem em regime de plantão. O Poupatempo, por ser serviço estadual, atenderá normalmente na sexta-feira e no sábado: das 9h às 17h na sexta e das 9h às 13h no sábado.

O comércio deverá fechar, porém, algumas lojas e supermercados ficaram abertos como de costume.

A data, mais que um descanso no calendário, é um convite à comunidade para refletir sobre seu papel na construção de uma sociedade mais justa, que reconheça e valorize a história e a contribuição da população negra em todos os espaços.