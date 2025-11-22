Time masculino disputa título da Liga de Handebol do Interior

O time infantil masculino de handebol do Departamento de Esportes e Lazer da prefeitura de Vargem Grande do Sul venceu a equipe de Itatiba na semifinal da série bronze, da Liga de Handebol do Interior, em partida disputada no último sábado, dia 15, em São José do Rio Pardo. Com o resultado, os meninos vão brigar pelo ouro, no dia 13 de dezembro.

Juliano Garcia, treinador da equipe, postou em suas redes sociais que o jogo começou bastante disputado, com as equipes alternando a liderança no placar. No segundo tempo, os meninos de Vargem melhoraram a marcação e abriram vantagem no placar finalizando com a vitória por 24 a 17.

Kaiky, eleito destaque do jogo, e Theylor marcaram seis gols cada um, Lucas Gabriel e Taylor fizeram cinco gols cada. O placar de Vargem ainda teve gols marcados por Murilo e Kenedy.

A partida final do torneio será disputada no dia 13 de dezembro, em Cosmópolis.

