Definidos os times para as semifinais do Amador 2025

O Campeonato de Futebol Amador de Vargem Grande do Sul 2025 chega à fase semifinal com as equipes EC Luís Gama, Cohab FC, Santana FC e Ajax FC disputando as vagas para o confronto que vai definir o campeão do torneio, que é realizado pelo Departamento Municipal de Esportes e Lazer da prefeitura de Vargem Grande do Sul.
Eliminatórias
As partidas das quartas de final foram disputadas no último domingo, dia 16, e na terça-feira, dia 18, no Estádio Municipal Dr. Gabriel Mesquita, a Vargeana.
No domingo, às 15h, o time Luís Gama goleou o Liverpool por 7 a 0. Destaque para Guilherme Lima, que marcou quatro gols. Denílson, Felipe e Jean também marcaram pelo Luís Gama. A partida seguinte foi entre o Cohab e o Palmeirinha. Gustavo do Carmo marcou o gol que garantiu a classificação do Cohab por 1 a 0.
As partidas da noite da terça-feira foram de muitos gols. O primeiro jogo terminou com a classificação do Santana, que venceu o Meninos do Botafogo por 4 a 1. Marcaram pelo Santana os jogadores Vinícius, que fez 2 gols, Altieres e Lucas. O gol do Meninos do Botafogo foi de Luís Guilherme.
Definindo a última vaga na semifinal, a partida entre Ajax e III Vilas somou 13 gols e terminou na vitória de 9 a 4 para o Ajax. Jean Gabriel Belizário marcou 4 vezes, Lucas Araújo fez 3 gols e Kaique Linos marcou outros dois para o Ajax. Os gols do III Vilas foram de Rodrigo Moreira, que balançou a rede três vezes, além de Gabriel e Eduardo, com um gol cada um.
Fotos: Departamento de Esportes
Semifinais
No domingo, dia 30, às 15h, o EC Luís Gama enfrentará o Cohab FC na primeira partida semifinal. Às 17h, o confronto entre Santana FC e Ajax FC define o segundo time classificado para a final, que será disputada no dia 7 de dezembro, domingo, na Vargeana.