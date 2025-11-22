Jiu-jitsu do Projeto Davi ganha medalhas em Poços de Caldas

Atletas do projeto social Davi – Derrubando Gigantes representaram Vargem Grande do Sul no torneio Jiu-jitsu nas Montanhas, em Poços de Caldas, organizado pela Academia Paulão Rezende. O evento, realizado no último domingo, dia 16, reuniu academias, grupos e escolas representando 38 municípios e contou com a participação de cerca de 700 atletas, nas lutas realizadas no Ginásio Poliesportivo Dr. Arthur de Mendonça Chaves.

A equipe vargengrandense, sob o comando do professor Kad Janez, fez bonito com Daniel e Maria Clara conquistando uma medalha de ouro cada um. Já Ana Júlia e Pedro Henrique faturaram a medalha de bronze.

Fotos: Projeto Davi Derrubando Gigantes