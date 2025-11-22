Casamento comunitário é celebrado na N. Sra. Aparecida

A Igreja Matriz de N. Sra. Aparecida ganhou um momento especial na noite de sexta-feira, dia 14 de novembro, com a celebração de mais um casamento comunitário realizado na paróquia, através da catequese para adultos.
Nesta noite, uniram-se em matrimônio os casais Taina Godoy da Silva Pereira e José Geraldo Pereira Júnior; Fernanda Rodrigues Barbosa e Miguel Aparecido da Cunha; Juliana da Cunha Barbosa Martins e Ronaldo Martins e Vera Lúcia e Joaquim Alves.
Para tornar realidade o sonho dos casais que se prepararam com muito amor para o ato solene e de muita fé, todo um trabalho foi realizado pela equipe da paróquia, guiados pelo padre Gilberto do Prado.
As músicas que emocionaram a celebração e todos os presentes ficaram por conta da “Trilha do Sim”, sob a responsabilidade de Aline e Leandro. A decoração especial foi preparada pela artista Michele Elídio e o cerimonial foi conduzido pela equipe formada pelas catequistas: Lásara, Ana Isabel, Fátima, Patrícia, Fábia, Meire, Catarina, Isabel e Cida, Criscia, da equipe matrimônio e pelo sacristão Sebastião. A fotografia coube a Angelino Jr e Maicon Alcântara, tendo como assistente Wilian, que registraram este momento ímpar na vida dos quatro casais.
Fotos: Angelino Júnior