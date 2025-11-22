Novos padres tomam posse de paróquias

Duas celebrações especiais presididas pelo bispo diocesano dom Eugênio Barbosa Martins marcou o rito de Posse Canônica dos novos padres da paróquia Nossa Senhora Aparecida e da paróquia de Santa Luzia e São João Paulo II, em Vargem Grande do Sul.

Na segunda-feira, dia 17, tomaram posse o padre Paulo Sérgio de Souza, como pároco, e o padre Agnaldo José dos Santos, como vigário paroquial. Ambos assumiram oficialmente a missão de conduzir pastoralmente a comunidade, renovando o compromisso de servir com dedicação, zelo e espírito missionário.

Já no dia 19, quarta-feira, foi celebrada a posse do padre Agnaldo como pároco da paróquia de Santa Luzia e São João Paulo II, e do padre Paulo Sérgio, como vigário paroquial.

