34ª Festa do Chopp arrecadará fundos para o Hospital de Caridade

Evento beneficente acontece no próximo sábado, 29 de novembro, na SBB, e oferece open bar de chope, lanches e apresentação musical de Ronaldo Marques

A tradicional Festa do Chopp do Hospital de Caridade chega à sua 34ª edição, com propósito solidário e estrutura reforçada para atrair a comunidade em uma noite de confraternização. O evento será realizado no próximo sábado, dia 29 de novembro, das 22h às 3h, nas dependências da Sociedade Beneficente Brasileira (SBB), e terá toda a renda revertida ao Hospital de Caridade. A iniciativa busca unir lazer e engajamento comunitário, fortalecendo o apoio à instituição de saúde que atende a população local.

A programação inclui show do cantor Ronaldo Marques e serviço completo de bebidas e lanches já incluídos no ingresso, como Chopp Brahma, Coca-Cola, água, batata e lanchinhos. Com tradição consolidada e reconhecida pelo caráter beneficente, a 34ª Festa do Chopp pretende reunir público de diversas faixas etárias em uma noite festiva, marcada pela música e pelo espírito de solidariedade. A organização reforça o convite para que a comunidade prestigie o evento e participe ativamente do esforço coletivo em prol do Hospital de Caridade.

O valor do convite é de R$ 200,00 e estará sendo vendido na entrada da SBB, outras informações pelo fone 3641-9300 com Ramazotti.

A organização destaca que cada participação contribui diretamente para o custeio e fortalecimento dos serviços oferecidos pelo hospital.