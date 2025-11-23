Mário Poggio

Sempre que falamos em Café, lembramos do delicioso Café Pacaembu, fundado pelo senhor Michel Halla, em novembro de 1957.

Porém, ao pesquisar o Jornal “A Imprensa”, descobrimos que em 10 de setembro de 1948, houve a criação da “Torrefação e Moagem de Café ‘Oriente’ Ltda.”, com a benção do padre Celestino C. Garcia.

Cumpre registrar que o contador e professor Alcino Alves Rosa, profissional muito competente, era o sócio gerente da empresa, e que o café utilizado na inauguração foi doado à Sociedade Humanitária pelo senhor Gabriel Alves e preparado pela firma.