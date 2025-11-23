Mãe agride e ameaça filho com deficiência em Vargem

A Polícia Militar de Vargem Grande do Sul foi acionada na noite da última terça-feira, dia 18, para atender uma ocorrência de violência doméstica, no Jardim São Pedro. Ao chegarem no local, os policiais foram informados por uma testemunha que uma mulher teria agredido seu filho, uma pessoa com deficiência, utilizando chineladas, além de ameaçá-lo com uma faca.

Conforme os dados informados pela Polícia Militar, a vítima apresentava lesões no braço e nas costas. Ao ser questionada pela equipe policial, a mãe da vítima confirmou os fatos.

A Polícia Militar então deteve a mulher pelos crimes de lesão corporal e ameaça. Todos os envolvidos foram encaminhados ao Posto de Pronto Atendimento para avaliação médica e, em seguida, foram conduzidos ao Plantão Policial de São João da Boa Vista, onde os registros foram elaborados. A faca utilizada pela mulher durante a ameaça ao filho foi apreendida.

As partes foram liberadas após os procedimentos legais.