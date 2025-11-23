Personalidades negras foram reconhecidas em solenidade

Entrega do Troféu Turíbio dos Santos integra a Semana da Consciência Negra em Vargem Grande do Sul

A terceira edição do Troféu Turíbio dos Santos foi realizada no dia 19 de novembro, no Espaço Cultural de Vargem Grande do Sul, reunindo autoridades, convidados e representantes da comunidade para homenagear personalidades negras que contribuíram de maneira significativa para a história e o desenvolvimento cultural do município. A solenidade, conduzida pela cerimonialista Daiana Rodrigues da Silva, integra oficialmente o Calendário Cultural do município por meio da Lei nº 118/2021, de 3 de dezembro de 2021.

A abertura contou com a interpretação de uma poesia pelo historiador e assessor de Cultura de Espírito Santo do Pinhal, João Guilherme, seguida das palavras de Daiana, que ressaltou a importância da iniciativa em fortalecer o reconhecimento da população negra local. Autoridades civis, representantes de instituições e lideranças comunitárias compuseram o público presente.

A programação, que também teve cobertura da reportagem da Gazeta de Vargem Grande, seguiu com a leitura de um texto sobre negritude feita por Gabriela Lourenço, gestora de Recursos Humanos e especialista em Gestão de Rotatividade, destacando o valor simbólico e cultural do evento. Em seguida, a assessora de Cultura e Turismo, Maria de Lourdes C. C. Dutra, apresentou a biografia de Turíbio dos Santos, ex-vereador e personalidade histórica que dá nome ao troféu.

Também estiveram presentes os vereadores Rafael Coracini, Giovana Carvalho, João Carlos Dias Nunes e Paulo César Costa, além do ex-vereador Wilson Luís Fermoselli Ronqui, autor do projeto de lei que instituiu, em 2009, a Semana da Consciência Negra em Vargem Grande do Sul.

Os pronunciamentos oficiais foram realizados pelo presidente da Câmara, Maicon do Carmo Canato, pelo vice-prefeito, Guilherme Contini Nicolau, que destacaram o papel do troféu no reconhecimento de trajetórias que fortalecem a identidade cultural da cidade.

Os homenageados da noite foram Antônio Carlos de Andrade, Cristina Aparecida Marcelino Santa Maria, Diego Roberto Bernardes, Luís Carlos Prates, Maria Aparecida Sinhá, Tereza Manoel Jorge Marcondes e Clebson Richard Alves. Aplaudidos por amigos e familiares, cada um deles teve sua trajetória lembrada como exemplo de dedicação, resistência e valorização da diversidade cultural.

Um dos momentos mais emocionantes da cerimônia ocorreu quando a filha de Turíbio dos Santos, Elza dos Santos Caio, recebeu flores das mãos da primeira-dama Micaela Ribeiro, em homenagem ao legado deixado pelo pai e à continuidade da memória que o troféu simboliza. Elza também acompanhou toda a solenidade.

O encerramento ficou por conta de Jhenifer Basílio, que emocionou o público com sua interpretação da canção “Dona de Mim”, levando sensibilidade e força à conclusão do evento.

Fotos: Reportagem