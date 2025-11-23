Uma noite de lindas apresentações marcou os 30 anos do Projeto Guri

Muita música e momentos emocionantes marcaram a celebração dos 30 anos de atuação do Projeto Guri. O polo de Vargem Grande do Sul reuniu alunos, educadores e comunidade em uma bonita apresentação realizada no Espaço Mais Cultura Jack Ronc, na noite da última sexta-feira, dia 14.

Os professores Henrique Fernandes da Silva, João José Lobo dos Santos, Paulo César Fernandes Figueira, Maria Cristina Monis Bidin e Cristiane Marques Viana Miguel, sob coordenação de Maria Rita Carossi Multini, e com o apoio da auxiliar de Polo Aline Cristina Chagas de Andrade, lideraram os grupos musicais que encantaram o público com suas apresentações, mostrando o talento e a dedicação dos alunos vargengrandenses.

A ex-diretora de Cultura, Márcia Ribeiro Iared, idealizadora do Espaço Mais Cultura, esteve presente à celebração e destacou a importância dos pais manterem os filhos envolvidos com a música, relembrando o processo para trazer o Guri para Vargem Grande do Sul, em 2006.

Prestigiaram a solenidade o vice-prefeito Guilherme Contini Nicolau (MDB), que parabenizou os envolvidos no projeto e reforçou os benefícios da música na formação das crianças e adolescentes, especialmente em um polo que hoje atende quase 300 alunos.

O evento recebeu ainda o presidente da Câmara Municipal, vereador Maicon do Carmo Canato (Republicanos), que ressaltou o orgulho pelo trabalho desenvolvido no município, e o vereador João Carlos Dias Nunes, o Joãozinho da Força (Republicanos).

Apresentações

As apresentações da noite começaram com o coral, seguido pelo grupo de cordas, sopro, percussão, e foi encerrada com uma apresentação especial, que reuniu o coral acompanhado por todos os instrumentos, encerrando a noite com muita emoção e encantando o público presente.

Polo de Vargem Grande do Sul

Em Vargem Grande do Sul, as aulas do Projeto Guri são ministradas na Escola de Música Manoel Martins, à rua Prudente de Moraes, 675, no Centro.

Ao longo de seus 18 anos no município, o Guri ampliou significativamente seu alcance. Em 2010, devido à grande procura, passou a funcionar de terça a sexta-feira, em período integral, expandindo sua oferta de cursos para incluir viola caipira, violão, tuba e iniciação musical para crianças de 6 a 9 anos, tornando-se um dos maiores da Regional de São Carlos.

