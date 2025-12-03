Curso de Manicure teve encerramento em Casa Branca

Na última quinta-feira, dia 26 de novembro, foi realizado o encerramento do curso de manicure através do Fundo Social de Solidariedade de Casa Branca. Tiveram seis participantes que estão preparadas para ingressar como profissionais no mercado de trabalho.

Ao decorrer do curso, as alunas tiveram acesso aos conteúdos essenciais, incluindo técnicas de cuidados com as unhas, noções de higiene, além da biossegurança e atendimento ao cliente. Foi realizado também o aprendizado prático.

O Fundo Social reafirmou mais uma vez o seu compromisso com a qualificação profissional e com o fortalecimento das mulheres, promovendo a transformação social no município.

Fotos: Prefeitura Municipal de Casa Branca