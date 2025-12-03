Programação Natalina de Casa Branca

A Prefeitura de Casa Branca divulgou a programação oficial das festividades natalinas deste ano, que acontecem na Praça Barão de Mogi Guaçu e também nos distritos de Venda Branca e Lagoa Branca. As atrações têm início no dia 15 de dezembro e seguem até o dia 23 de dezembro, reunindo apresentações musicais, espetáculos teatrais e a tradicional Parada de Natal.

Na segunda-feira, dia 15, na Praça Barão de Mogi Guaçu, às 19h00, haverá apresentação da peça teatral “Dinheiro não nasce em árvore”, uma realização do Sicoob, às 20h00, a Orquestra Casa Branca e Convidados, sob regência do maestro Agenor Ribeiro Neto se apresentará.

Na terça-feira, dia 16, às 19h00, haverá apresentação musical com Biré.

No dia 17, quarta-feira, às 19h30, deverá ser apresentado o Espetáculo teatral de Natal: “As Relíquias da Magia: O Julgamento do Grinch”, com o Grupo Tia Gabi.

A Parada de Natal, está programada para a quinta-feira, dia 18, às 19h00, às 20h30, a apresentação musical será com Samba da Casinha.

No dia 19, sexta-feira, às 19h, haverá apresentação musical com César Randall.

Dando prosseguimento a semana natalina, no sábado, dia 20, às 19h00, o Coral Municipal de Casa Branca, deverá se apresentar na Igreja Matriz, às 19h30, está programado a apresentação musical com a Banda Sintonia.

No domingo, dia 21, às 16h00, as apresentações musicais serão com Pantera, Barata e os Asteróides Anabolizantes, e Banda Sintonia, com Patrocínio da Lei Aldir Blanc.

Programação nos Distritos

Venda Branca

Na quinta-feira, dia 18, às 19h30, o Espetáculo teatral de Natal: “As Relíquias da Magia: O Julgamento do Grinch” com o Grupo Tia Gabi.

Lagoa Branca

No dia 23 de dezembro, às 19h30, Espetáculo teatral de Natal: “As Relíquias da Magia: O Julgamento do Grinch” com o Grupo Tia Gabi.