Santa Casa de Grama recebe novos recursos

Na última quarta-feira, dia 19 de novembro, o prefeito Zé da Doca, junto com Paulo Cezar Grazia, consultor de relacionamento da CPFL, os vereadores Vander Peixoto e Benedito Barbiero, Rita Senhoras interventora da instituição e Caroline Grespan, gerente de saúde, participaram da inauguração de melhorias da infraestrutura e redução de custos operacionais.

Por meio da CPFL, foram trocados cento e dez lâmpadas por modelos de LED, que garante mais eficiência e economia. Houve também a instalação de placas fotovoltaicas, o que permitirá uma redução significativa na conta de energia da Santa Casa.