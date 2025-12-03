Lume Interior

Victória Mazzarini

Na poesia, bailam-se as palavras;

e tu me indagas, com doce anelo:

“Que são tais versos?

Trazem métrica por tal desvelo?”

Ah, meu querido, ouvi-me então:

meus versos são vida em branda chama,

vida que ensaio no silêncio,

como quem ama.

Revelar-te-ei do amor e da dor,

como o pão e o vinho que, na alma,

transmutam-se em calor.

É esta poesia que te ofereço,

pois lendo-me, tu me lês inteira;

sou mais que rima passageira,

mais que simples ortografia.

Quando a alma se descerra,

surge a luz que nela habita;

e é então que a voz se alteia,

mansa, antiga, infinita.