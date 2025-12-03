Agende a data: pré-carnaval da Apae será dia 7 de fevereiro

O Pré Carnaval 2026 em prol da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Vargem Grande do Sul já tem data marcada. Uma das festas de Carnaval mais aguardadas pelos vargengrandenses o pré-carnaval da Apae reúne muita música, animação, comida boa, além de ser um evento beneficente, que arrecada recursos para uma das mais tradicionais entidades da cidade.

Em 2026, a festa está marcada para ser realizada no dia 7 de fevereiro, um sábado, no Residencial Parque das Macadâmias, na estrada que liga Vargem Grande do Sul ao distrito de Lagoa Branca. Marque na agenda e reúna os amigos para passar bons momentos na folia e ainda ajudar os trabalhos desenvolvidos pela Apae.