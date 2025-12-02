Coluna Momento Pet – Pingo

Pingo é a estrela da coluna Momento Pet, desta semana. O cachorrinho tem aparentemente seis anos de idade, e chegou ao Supermercado Marin há dois anos, sendo adotado pelo proprietário Toninho Marin, e fazendo a alegria dos clientes e dos moradores.

Toninho contou a Gazeta, que Pingo fica livremente pelas ruas no dia a dia. Ele gosta de ir no açude nadar, e come todos os dias ração e salsicha de manhã, além de dormir na varanda da casa.

“Eu e minha esposa que cuidamos dele, damos banho e o tratamos com o maior carinho”, finalizou Toninho.

