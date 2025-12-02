Painel: Está faltando insulina

Não pegou bem

Nos bastidores da política, a participação dos vereadores Paulinho da Prefeitura e Serginho da Farmácia que foram eleitos na coligação que elegeu o prefeito Celso Ribeiro, assinando para a formação da CEI do SAE, junto com os vereadores da oposição, não pegou bem junto aos vereadores que formam a base do prefeito na Câmara Municipal e poderá ter desfechos futuros. Principalmente no ano que vem, quando ocorrer a eleição do novo presidente da Câmara Municipal.

Fernando Corretor ficou magoado

Quem estava mais magoado com a atitude principalmente do vereador Paulinho da Prefeitura, foi o vereador Fernando Corretor, que cobrou mais fidelidade de Paulinho, dizendo que quando o vereador precisou da bancada do prefeito, todos se dispuseram a ajudá-lo. O fato dever ter repercussão na sessão ordinária que acontecerá nesta segunda-feira.

Sem saidinha de Natal

A famosa saidinha de Natal a que os presos tinham direito antigamente e foi mudado no Congresso com a maioria bolsonarista, vai atingir o ex-presidente Jair Bolsonaro que começou a cumprir na terça-feira, dia 25, sua pena após condenação por tentativa de golpe pelo STF. A lei de 2024, aprovada com voto unânime do PL e por ampla maioria de apoiadores de Bolsonaro, tornou as saídas ainda mais restritas. As regras passaram a valer após a oposição ao presidente Lula (PT) derrubar os vetos que ele impôs à nova lei.

Está faltando insulina

Alguns leitores do jornal questionam a falta de insulina NPH na cidade e segundo informações dadas pelo Departamento de Saúde, a falta seria temporária e está ocorrendo em todo estado de São Paulo devido à mudança de empresa responsável pelo seu transporte. Seria justamente esta transição da operação logística que está provocando atrasos nas entregas de todos os programas estaduais da Assistência Farmacêutica.

Informou o departamento que enquanto esta situação não é completamente resolvida, os pacientes podem se dirigir às drogarias que possuem o Programa Farmácia Popular para conseguirem a insulina NPH de forma gratuita também e ir na farmácia do Centro de Saúde e pegar a agulha e seringa para aplicação.

Outra informação do Departamento Regional de Saúde de São João da Boa Vista (DRS), ao qual Vargem está subordinado, é que a previsão é de normalização o mais breve possível.

