2025 terá Natal econômico e sem Semana Natalina

Com um déficit orçamentário que deve ultrapassar os R$ 4 milhões neste final de ano, conforme matéria já divulgada pela Gazeta de Vargem Grande, a prefeitura municipal investirá muito pouco no Natal deste ano. Segundo apurou a reportagem da Gazeta de Vargem Grande, a Rua do Comércio foi enfeitada e também a Praça Cap. João Pinto Fontão, utilizando praticamente os mesmos enfeites do ano passado.

Nos jardins da Praça da Matriz, foram instalados alguns personagens natalinos, como a “Vila do Papai Noel”, que foi adquirida este ano, além de outros enfeites de Natal e o tradicional presépio. Na Rua do Comércio, junto aos arcos, foram instaladas cascatas de luzes, que iluminam o caminho.

Como no ano passado, a decoração contou com a parceria da Associação Comercial e Industrial (ACI) de Vargem Grande do Sul, que todos os anos contribui com a decoração natalina da cidade.

Este ano não haverá a Parada de Natal, que já não vinha acontecendo há alguns anos e também a Semana Natalina, como a que ocorreu em 2023, quando houve várias apresentações natalinas na Praça da Matriz. Até a Feira Gastronômica e Artesanal que no ano passado atraiu muitas pessoas na praça na semana que antecedeu o Natal, não será realizada este ano.

Chegada do Papai Noel

Para celebrar o Natal em Vargem Grande do Sul este ano, o Papai Noel chegará no Casarão da Educação na esquina da Praça da Matriz no dia 18, quinta-feira, às 19h, ficando até às 22h e também na sexta-feira, dia 19, cumprindo o mesmo horário. Nos dois dias, o bom velhinho receberá as crianças e famílias, ajudando a criar o clima natalino que as crianças gostam muito.

Teatro Natalino

No dia 22 de dezembro, segunda-feira, às 19h30, está programada uma apresentação de Teatro Natalino na Praça da Matriz, que será realizada através da Cooperativa Sicoob Crediçucar, que em parceria com a Prefeitura Municipal realizará a apresentação da peça teatral “Dinheiro Não Nasce em Árvore”, um espetáculo lúdico, divertido e educativo para todas as idades. Segundo consta na divulgação da Sicoob Crediçucar, a peça traz uma mensagem especial sobre o uso responsável do dinheiro, misturando magia, cooperação e aprendizado de um jeito leve e encantador.

Fotos: Reportagem