Novo semáforo da Maneco Nogueira já está funcionando

Como parte do mesmo conjunto de intervenções, o DESETRAN implantou novas faixas de pedestres, sinalização indicando os sentidos de direção e readequou a circulação das vias que convergem para a Avenida São João. A região registra grande movimentação, especialmente em horários de pico, e as mudanças foram planejadas após estudos sobre acidentes ocorridos anteriormente.

Com a nova organização viária, quem trafega pela Av. São João pode seguir pela Dr. Teófilo Ribeiro de Andrade ou virar à esquerda na Maneco Nogueira, sendo proibido o acesso à direita para ambas as ruas. Já os motoristas que vêm pela Dr. Teófilo Ribeiro de Andrade podem seguir em frente, virar à esquerda na Maneco Nogueira ou retornar à Av. São João. Para quem desce pela Maneco Nogueira, é permitido seguir até o Córrego Santana, acessar a Av. São João ou virar à direita na Dr. Teófilo Ribeiro de Andrade.

O prefeito Celso Ribeiro falou sobre a importância destas intervenções “ações como estas podem salvar vidas. Tudo que for neste sentido é válido, prezando também pela fluidez do trânsito e pela sinalização adequada, em um trecho que sempre exigiu atenção redobrada de motoristas e pedestres”.

Moradores seguem apreensivos mesmo após novo semáforo na Av. São João

Mesmo com o novo semáforo já em funcionamento no cruzamento da Rua Maneco Nogueira com a Rua Dr. Teófilo Ribeiro de Andrade, parte das recentes intervenções realizadas pelo Departamento de Segurança e Trânsito (DESETRAN) na Avenida São João, muitos moradores ainda duvidam de que a medida será suficiente para resolver os problemas de segurança no local.

Segundo eles, o maior risco continua sendo a velocidade excessiva de carros e motos, e não apenas o volume de veículos. Por isso, defendem que a instalação de lombadas seria uma solução mais eficaz para reduzir acidentes, lembrando que o trecho já registrou diversas ocorrências nos últimos anos.

