Prefeitura diz que já está trocando as lâmpadas queimadas

A Gazeta de Vargem Grande já havia noticiado nas últimas semanas o aumento de reclamações sobre lâmpadas queimadas em diversos bairros de Vargem Grande do Sul. Moradores relatavam falta de iluminação em ruas e praças, situação que ampliava a sensação de insegurança, sobretudo em áreas de grande circulação noturna.

O vereador Paulo César Costa, o Paulinho da Prefeitura (Podemos), também vinha cobrando agilidade na manutenção e reforçando a necessidade de um estoque permanente de lâmpadas para reposições imediatas. Ele citou, entre outros pontos, a escuridão no Viaduto Miguel Maaz que liga o Jardim Paulista e a Vila Santana, como risco para estudantes e trabalhadores que passam pelo local à noite.

A Prefeitura, responsável pela manutenção da iluminação pública, já havia iniciado as trocas, mas informou que as fortes chuvas recentes, como a de granizo, provocaram novas queimas, ampliando a demanda e gerando atrasos. Ao todo seriam cerca de 200 pontos de luz a serem trocados.

Na manhã de quinta-feira, dia 27 de novembro, a administração municipal publicou uma nota reforçando que o prefeito Celso Ribeiro autorizou a compra emergencial de 150 luminárias de LED para acelerar o serviço. Segundo o comunicado, a equipe de manutenção já está nas ruas realizando as substituições. As lâmpadas queimadas que ainda estão dentro da garantia foram enviadas para reparo e serão recolocadas na rede após o recondicionamento, medida que reduz custos e aumenta a eficiência no uso de recursos públicos.

O jornal enviou várias perguntas à prefeitura sobre a questão das lâmpadas queimadas. Uma delas, é se havia uma previsão para normalizar o atendimento em toda a cidade. Segundo respondeu a prefeitura, não há uma data exata para “zerar a lista”. Explicou que o setor também atende diariamente às demandas dos diversos departamentos da prefeitura como por exemplo, saúde, educação, dividindo as equipes conforme a necessidade. “As equipes estão empenhadas ao máximo para concluir o mais rápido possível os pontos da lista, onde a meta é em duas semanas colocar a demanda em dia”, explicou.

O jornal também indagou se existe um estoque estratégico de lâmpadas para evitar novas interrupções no serviço e a resposta da administração municipal foi que sim. “Sempre há luminárias em estoque, o que aconteceu nesta ocasião foi que junto à demanda contínua de pedidos de troca de lâmpada que as equipes já vinham atendendo, as solicitações aumentaram muito com as últimas chuvas e rajadas de vento que ocasionaram danos em dezenas de pontos na cidade, superando o planejamento do departamento, onde foi necessário então realizar uma compra emergencial de 150 novas luminárias de LED, somando às que já estavam sendo enviadas para garantia, conforme explicado na matéria,

Explicou a prefeitura que as regiões ou bairros que estão sendo priorizados, considerando os riscos à segurança dos moradores, são as ruas com maior demanda, onde há por exemplo dois ou mais pontos de luminárias queimadas em sequência. Também as ruas de pouco movimento, pontos próximos aos serviços essenciais de uso da população como Hospital, PPA e outros, são os atendidos prioritariamente. Também procuram atender os pontos escuros como as ruas sem saída e com árvores grandes, que dificultam ainda mais a iluminação naquele espaço. “Priorizamos estes locais para que o munícipe não só nesses pontos, mas como um todo tenha o mais rápido possível esse serviço realizado”, afirmou a prefeitura.