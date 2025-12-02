EXPOVINTAGE resgata cotidiano pré-celular

Mostra abriu no dia 21 de novembro e convida público a revisitar a vida antes dos celulares

O Departamento de Cultura e Turismo da Prefeitura de Vargem Grande do Sul inaugurou no dia 21 de novembro, a EXPOVINTAGE. Um olhar para a vida antes do celular, uma exposição que pretende transportar o público para as décadas de 1970, 1980 e 1990. A mostra, instalada na Casa da Cultura, reúne objetos e tecnologias que marcaram época e ajudam a reconstruir a experiência de um cotidiano vivido sem internet, smartphones ou redes sociais.

A proposta da exposição é oferecer ao visitante uma imersão histórica por meio de itens emblemáticos, como televisores de tubo, rádios, câmeras fotográficas, telefones fixos, videogames clássicos e uma série de aparelhos que moldaram o comportamento e os hábitos de comunicação das gerações anteriores. Reunidos no espaço localizado na Rua Major Corrêa, 505, no Centro, esses objetos são apresentados como testemunhos materiais de um período recente, mas que já parece distante diante da velocidade das transformações tecnológicas.

Mais do que uma simples reunião de peças antigas, a EXPOVINTAGE aposta na combinação entre memória afetiva e caráter educativo. Para quem viveu aqueles anos, a visita promete despertar lembranças e estimular a reflexão sobre mudanças culturais e tecnológicas que redefiniram a vida cotidiana. Já para as gerações mais jovens, a exposição funciona como um convite a descobrir um passado sem as mediações digitais atuais, abrindo espaço para compreender como se davam a comunicação, o entretenimento e as relações sociais antes da popularização dos celulares.

Segundo o Departamento de Cultura e Turismo, a iniciativa busca promover uma pausa no ritmo acelerado do presente e incentivar o público a observar a evolução dos hábitos e das tecnologias ao longo das últimas décadas. A organização reforça que a mostra é aberta a todas as idades e convida famílias e grupos de amigos a compartilharem a experiência. A entrada é gratuita, e a expectativa é que a exposição se torne ponto de encontro entre diferentes gerações, reunidas em torno de histórias, recordações e curiosidades do período pré-digital.