Mario Poggio

A transferência do médico doutor Gabriel Mesquita da cidade de São Sebastião da Grama para Vargem Grande do Sul, em julho de 1930, proporcionou um grande benefício para nossa terra, pois além de excelente médico, era um potencial investidor.

Assim, as edições de 21 de junho e de 04 de julho de 1948, do jornal “A Imprensa”, anunciaram a inauguração da Usina São Gabriel, de propriedade do doutor Gabriel Mesquita, no dia 11 de julho vindouro, com benção das máquinas e churrasco para a população vargengrandense.

O empreendimento proporcionou a fabricação em larga escala de açúcar, álcool e aguardente, o que beneficiou a economia vargengrandense.