Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos da semana

Faleceu José Antônio Felisberto, aos 65 anos de idade, no dia 21 de novembro. Deixa a esposa Jandira, o filho Alex Sandro. Seu sepultamento foi realizado no dia 21, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Sebastião Tardelli, aos 78 anos de idade, no dia 22 de novembro. Residia no Centro, deixou a esposa Encarnação Donizeti Tardelli, os filhos Marcelo e Márcia; nora; genro; netos; bisnetos e irmão. Seu sepultamento foi realizado no dia 22, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Wilson Sallas da Silva, aos 70 anos de idade, no dia 23 de novembro. Resida no sítio Barreiro Velho, no bairro Pedregulho; deixou os irmãos Luiz Gonzaga, Edgar, Luís Carlos e Márcia; cunhadas e sobrinhos. Seu sepultamento foi realizado no dia 23, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Laudicéia de Oliveira, aos 66 anos de idade, no dia 23 de novembro. Residia na Cohab III; era viúva; deixou os filhos Rosângela e Roberto; genro; nora e netos.

Faleceu Antônio Sanches Peral, aos 75 anos de idade, no dia 24 de novembro. Residia na Vila Santa Terezinha; deixou a esposa Lurdes Tabarin Peral; a filha Regiane; o genro Roque e a neta Rafaela. Seu sepultamento foi realizado no dia 24, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Alzira Leal Correa, aos 81 anos de idade, no dia 25 de novembro. Resida na Chácara Boa Vista em Casa Branca; era viúva de Luís Carlos Correa; deixa os filhos Luís Antônio e Luciano; a nora Rosa Elena; netos; bisnetos e irmãos. Seu sepultamento foi realizado no dia 25, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Alboino Moura de Alcântara, aos 53 anos de idade, no dia 25 de novembro. Residia no Jardim Santa Marta; deixou o pai Arlindo Felix Moura; filhos e irmãos. Seu sepultamento foi realizado no dia 25, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Pedro Bovo, aos 85 anos de idade, no dia 27 de novembro. Residia no Centro; era viúvo de Ottilia Antônia Pereira Bovo; deixa os filhos Nina, Paulo, Lucimar e Marcelo; genro; nora e netos. Seu sepultamento foi realizado no dia 27, no Cemitério Parque das Acácias.

Falecimentos em Itobi

Faleceu Danilo Antônio Esperandio, aos 24 anos de idade, no dia 10 de novembro. Deixou os pais Elieni Esperandio e Cláudio Antônio Esperandio. Seu sepultamento foi realizado no dia 10, no Cemitério Municipal de Itobi.

Faleceu José Adriano Martins, aos 51 anos de idade, no dia 26 de novembro. Deixou a mãe Lúcia Helena Braga Martins; a esposa Elisangela Carvalho Leal e o filho José Adriano. Seu sepultamento foi realizado no dia 26, no Cemitério Municipal de Itobi.

Falecimentos em São Sebastião da Grama

Faleceu Marcos Acácio da Silva, aos 55 anos de idade, no dia 26 de novembro. Seu sepultamento foi realizado no dia 27, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Lurdes Correa, aos 66 anos de idade, no dia 28 de novembro. Seu sepultamento foi realizado no dia 28, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Falecimentos em Casa Branca

Faleceu Dirce Muquiute Castilho, aos 76 anos de idade, no dia 19 de novembro. Deixou o marido José Castilho; os filhos Thiago, Eduardo, Alexandre, Valéria, Eliana e Silvia; genros; noras e netos. Seu sepultamento foi realizado no dia 20, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Argeu Moreira da Silva Filho, aos 59 anos de idade, no dia 20 de novembro. Deixou a esposa Cimara da Conceição Moreira; as filhas Aline, Monique e Yasmin. Seu sepultamento foi realizado no dia 20, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Sebastião da Cruz Barbosa, aos 72 anos de idade, no dia 21 de novembro. Deixou a esposa Osmarina; os filhos Elaine, Charles, Diones e Solange; genros; noras; netos e irmãos. Seu sepultamento foi realizado no dia 22, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Alcides Gulo Joya, aos 89 anos de idade, no dia 23 de novembro. Deixou a esposa Mercedes Sabina Joya; os filhos Rosimeire, Nivaldo e Reinaldo; o genro Reinaldo; a nora Renata; os netos Reinaldinho, Rariana, Renan e Ruan; e os bisnetos Rafael, Ravi e Raul. Seu sepultamento foi realizado no dia 24, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Ida Vita Garcia, aos 80 anos de idade, no dia 25 de novembro. Deixou os filhos Paulo, Luiz Carlos, Márcio, Vanessa e Valéria; noras; genros; netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 25, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Antônio Carlos Orfei, conhecido por Sarta, aos 63 anos de idade, no dia 25 de novembro. Deixou a esposa Silvia Aparecida André Orfei; os filhos Leandro e Douglas; a nora Mônica e netos.

Faleceu Therezinha Rosa de Jesus Felipe, aos 83 anos de idade, no dia 26 de novembro. Deixou os filhos Olivino, Jovino, Valdevino, Jovelino, Sérgio, Antônio, Ana Cláudia e Ana Lúcia; genros; noras; netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 26, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

