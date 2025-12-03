Curso de defesa pessoal feminina em Vargem foi um sucesso

Ao todo, 20 mulheres participaram do segundo módulo do Curso de Defesa Pessoal Feminina realizado no Centro de Excelência de Judô da prefeitura de Vargem Grane do Sul, no dia 15 de novembro.

Neste curso, ministrado pelo professor Marco Aurélio Lodi Gomes, as participantes aprenderam técnicas de defesa em situação de muito risco como defesa de agressão no chão, defesa de agressão pressionada contra a parede, defesa em condição de estrangulamento por trás entre outras ações que elucidaram a necessidade de sempre estarem atentas a situações e sinais de perigo eminente.

O curso foi oferecido pela Associação Jita Kyoei de Judô, dentro do Programa de Ações Sociais da entidade. “Foi um dia incrível, que teve como maior objetivo dar poder e confiança as mulheres para que consigam se desvencilhar-se de situações perigosas e de risco em busca de proteção e segurança”, explicou Marco Lodi.

Fotos: Jita Kyoei