Gente e Fatos

Lauren Bueno aprovada no vestibular

Em temporada de vestibular, Lauren Bruno Bueno segue firme em busca de mais resultados, após ser aprovada em três ótimas faculdades de Direito em primeiro lugar, espera ainda o resultado da USP, onde já passou na primeira fase, Lauren pretende no futuro a magistratura. Na torcida pelos resultados, os pais Andreza e Walter Luiz Bueno Júnior, as irmãs Kathleen e Rayssa e seus familiares

Andreza e Walter Bueno

O empresário e produtor artístico Walter Luiz Bueno Júnior e sua esposa a comerciante Andreza Bruno Bueno celebraram 23 anos de casamento no dia 22 de novembro junto as filhas Lauren, Kathleen e Rayssa e aos amigos do Bauruzão

Viagem em Família

Em novembro, a professora aposentada Adélia Regina Vidale, que atualmente mora em Scorzè, Milano, na Itália, desfrutou de uma viagem especial ao lado da filha Fernanda, do genro Pierluigi e da neta Giorgia. A família partiu no dia 5 de novembro e retornou ao Velho Continente no dia 23. O grupo desembarcou em São Paulo, onde foi recebido pela sobrinha de Adélia, Laís, seu esposo Fábio e a linda filha do casal, Maria. A passagem pela capital também foi marcada por um reencontro cheio de saudade com os “irmãos” de suas filhas e permitiu que Pierluigi, que já conhecia o Norte do Brasil, explorasse alguns pontos da Capital paulista.

O grupo seguiu então, para Vargem Grande do Sul, onde Adélia viveu momentos de grande emoção ao rever irmãos, sobrinhos, cunhadas, netos e, especialmente, ao conhecer os bisnetos Caetano, de 2 anos e meio, e Madalena, de apenas 6 meses — filhos de sua neta Eugênia com Raul e netos de seu filho Fábio. A viagem também teve um sabor especial por apresentar Pierluigi a toda a família e por permitir que conhecessem o bisneto Augusto, de 2 anos, que é bisneto de Roberto Fontão, marido de Adélia, que não pode visitar o Brasil por motivos de saúde.

Após alguns dias em Vargem, a família seguiu para o Rio de Janeiro para prestigiar o casamento da sobrinha Mariana, filha de Bete e Romeu Vidale. Durante a semana em solo carioca, visitaram diversos pontos turísticos, incluindo o Cristo Redentor, encerrando a viagem com lembranças inesquecíveis e laços ainda mais fortalecidos.

Deputada Luiza Erundina

A deputada federal Luiza Erundina do PSOL celebra neste domingo, dia 30, seus 91 anos de vida. Ativa e sempre presente na política, a parlamentar segue firme em sua trajetória pública e já se prepara para a reeleição.

A comemoração deste ano conta com o carinho especial do vereador Paulinho da Prefeitura (Podemos), seu afilhado político. Erundina recebe ainda os parabéns de toda a família, dos amigos, da comunidade de Vargem Grande, da chefe de gabinete Muna Zeyn, além dos cumprimentos enviados diretamente da capital federal por Samir, Luciana e Marquinho

Luigi Moreira Longuini Sartori

Completando três meses de vida, o lindo bebê Luigi Moreira Longuini Sartori, filho do casal Letícia Moreira Santos Sartori e Fernando Longuini Milan Sartori, que desde setembro faz companhia a Antônio, primogênito do casal. Felizes com a chegada de Luigi, os avós Vera Lúcia e Fernando Milan Sartori pelo lado paterno; e Andréia e Sérgio Luís Valim Santos pelo lado materno

Sônia Godoy

Sônia Aparecida Maltempi Godoy comemorou seus 69 anos nesta segunda-feira, dia 24, quando recebeu os parabéns do marido Valdelei, dos filhos Denise e Marcos, do genro Leonel, da nora Juliana, e dos netos Miguel, Bento e Maria

Juliana Brochado

A gerente sênior da empresa KPMG, Juliana Brochado, brindou seu aniversário na sexta-feira, dia 28, ao lado dos familiares e amigos

Roberta Carvalho

Roberta Carvalho comemora 33 anos na sexta-feira, dia 5, quando recebe os parabéns do marido José, do filho Miguel, demais familiares e amigos