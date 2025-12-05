Reinaugurada loja da Peres Atacarejo

Fortalecendo as opções para os consumidores vargengrandenses e também da região, foi reinaugurada nesta quarta-feira, dia 4 de dezembro, a loja número um da Peres Atacarejo, situada na Rua Antônio Rodrigues Prado, atrás do Posto de Saúde, na Vila Santa Terezinha.

Antes da reinauguração, houve as bençãos feitas pelo padre Paulo Sérgio Fuliaro às novas instalações com a presença do casal Ademir Peres e sua esposa Ketima, juntamente com seus colaboradores e demais pessoas presentes. O novo prédio foi construído em uma área total de 3.400m2, e 1.600m2 de área de vendas.

O movimento no dia da reinauguração foi grande, atraindo os consumidores que queriam conhecer as novas instalações e também atraídos pelas ofertas de reinauguração.

Fotos: Reportagem e Arquivo Pessoal