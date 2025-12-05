Neste sábado, dia 6, tem Bazar do Gavi

A população de Vargem Grande do Sul está convidada a participar de uma importante ação solidária neste final de ano. Neste sábado, dia 6 de dezembro, das 7h às 15h, acontece o Bazar do Gavi, um evento beneficente cujo objetivo é arrecadar fundos para ajudar famílias da cidade que enfrentam a dura realidade do câncer.

O bazar será realizado na Rua Major Corrêa, 122, Centro, e contará com artigos variados, clima natalino e a presença da comunidade unida em prol de uma causa nobre. Todo o valor arrecadado será integralmente revertido para a compra de alimentos, medicação e para proporcionar um Natal mais acolhedor às famílias assistidas.

A iniciativa busca não apenas levantar recursos, mas também fortalecer laços de solidariedade e empatia. Em um momento em que muitas famílias enfrentam dificuldades emocionais e financeiras devido ao tratamento contra o câncer, ações como esta fazem toda a diferença.

Os organizadores reforçam que qualquer participação é valiosa — seja adquirindo produtos no bazar, fazendo doações ou ajudando a divulgar o evento. A comunidade vargengrandense tem tradição em mobilizações solidárias, e a expectativa é que mais uma vez os moradores se unam para transformar vidas.

Faça parte desta corrente do bem. Sua presença pode aquecer o Natal de quem mais precisa.