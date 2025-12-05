Um cabo solto nas imediações da Rua Dona Amelia Ribeiro da Silva quase provoca um seríssimo acidente e coloca a vida de uma jovem em risco. A família da jovem que teve o pescoço atingido pelo fio, disse que comunicou à empresa responsável para retirar a fiação e nada foi feito.
O acidente teria acontecido na tarde desta sexta-feira, dia 5 de dezembro e os pais reclamaram também que ficaram um bom tempo esperando a ação tanto da Polícia Militar como da Guarda Civil Municipal, que foram avisadas do perigo e ainda não tinham retornado ao seu chamado. Eles pedem providências para que algo mais sério não aconteça no local.
Jovem sofre acidente com fio solto na rua
Um cabo solto nas imediações da Rua Dona Amelia Ribeiro da Silva quase provoca um seríssimo acidente e coloca a vida de uma jovem em risco. A família da jovem que teve o pescoço atingido pelo fio, disse que comunicou à empresa responsável para retirar a fiação e nada foi feito.