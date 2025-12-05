Jovem sofre acidente com fio solto na rua

Um cabo solto nas imediações da Rua Dona Amelia Ribeiro da Silva quase provoca um seríssimo acidente e coloca a vida de uma jovem em risco. A família da jovem que teve o pescoço atingido pelo fio, disse que comunicou à empresa responsável para retirar a fiação e nada foi feito.

O acidente teria acontecido na tarde desta sexta-feira, dia 5 de dezembro e os pais reclamaram também que ficaram um bom tempo esperando a ação tanto da Polícia Militar como da Guarda Civil Municipal, que foram avisadas do perigo e ainda não tinham retornado ao seu chamado. Eles pedem providências para que algo mais sério não aconteça no local.