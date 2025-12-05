Feirão AAMA foi prorrogado até o próximo fim de semana

A Associação AAMA está realizando um grande Feirão Solidário com o objetivo de arrecadar recursos para o cuidado de animais abandonados e que vivem em condições insalubres.

O feirão que teve inicio dia 28 de novembro foi prorrogado, e está acontecendo neste final de semana 5 e 6, e será encerrado nos dias 12 e 13 de dezembro.

O evento acontece das 9h às 17h, na Rua Ema Carminete Guimarães, nº 80, Jardim São José (subindo o Posto de Molas Toquini).

A população vargengrandense está convidada a participar, conhecer o trabalho da entidade e colaborar com doações ou compras no bazar, toda a renda obtida será integralmente revertida para tratamentos veterinários, alimentação e acolhimento dos animais resgatados.

A organização também disponibiliza atendimento via WhatsApp pelo número (19) 99457-1254 para mais informações.

O feirão conta com o apoio do Shop Lar São João, Gazeta de Vargem Grande e Solução Eventos.

A AAMA reforça que a participação da comunidade é essencial para que o trabalho de proteção animal continue sendo realizado ao longo do ano.