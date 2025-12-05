Condutor embriagado colide em poste de fibra ótica

Motorista foi levado ao Plantão Policial após apresentar sinais visíveis de embriaguez; amostra de sangue foi colhida para exame de dosagem alcoólica.

Um motorista foi detido na tarde desta sexta-feira após colidir um Chevrolet Classic prata, placas DXF-4552, contra um poste de fibra ótica em uma estrada de terra próxima à estação hidrelétrica, em Vargem Grande do Sul. A ocorrência foi atendida pela Guarda Civil Municipal, que constatou que o condutor apresentava claros sinais de embriaguez, resultando na lavratura de boletim de ocorrência por embriaguez ao volante, conforme o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Segundo informações apuradas pela Gazeta de Vargem Grande, a equipe da GCM realizava patrulhamento pela região quando foi abordada por populares relatando o acidente. A cerca de 500 metros do ponto inicial do chamado, os agentes localizaram o veículo acidentado e o motorista, que demonstrava fala pastosa e odor etílico, indícios que reforçaram a suspeita de consumo de álcool.

Diante da situação, o condutor foi conduzido ao Plantão Policial, onde passou pelos procedimentos legais. Uma amostra de sangue foi coletada para a realização de exame que determinará a dosagem alcoólica. O motorista responderá ao processo em liberdade até o trânsito em julgado.

Participaram da ocorrência os integrantes da VTR 02 da Guarda Civil Municipal de Vargem Grande do Sul: Gelabert, Lindolpho, Carvalho e Erik. A estrutura danificada será avaliada pela empresa responsável pela rede de fibra ótica.