Mário Poggio

Em 24 de agosto de 1947, houve a apresentação da valsa “Saudade de Vargem Grande do Sul, composta pelo senhor Arquimedes Pistorezi e escrita pelo senhor Jamil Rafael José, no palco da quermesse organizada para ajudar a Sociedade Humanitária.

A senhorita Irene Ferreira da Silva cantou, sendo acompanhada pelo conjunto musical “Zandunga Jazz” e de coro efetuado por grupo de meninas, coordenadas pela professora Olga Pereira Fontão.

Após, o compositor Arquimedes Pistorezi fez nova apresentação da valsa, em solo de violino, com acompanhamento do “Zandunga Jazz” e de “Zezinha com sua Harmônica”.

Generosos, os autores cederam os direitos autorais à Sociedade Humanitária e colocaram em leilão a primeira partitura e letra da valsa, devidamente autografada e com dedicatória, que foi adquirida pelo senhor Rosalvo V. Ribeiro.